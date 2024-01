Algunos migrantes llegan legalmente a EEUU a través de un nuevo programa, sin cruzar el Darién

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Alexis Llanos, a la izquierda, su pareja Diomaris Barboza, y sus hijos Alexa, de 7 años, y Alexis, de 3, posan el 27 de diciembre de 2023 para una foto afuera de la casa de Lehigh Acres, Florida, a la que se mudaron en octubre de 2023, cinco años después de haber salido de Venezuela hacia Colombia por amenazas de muerte. La de Llanos es una de las primeras familias de migrantes que llegaron a Estados Unidos legalmente bajo un nuevo programa conocido como "Oficinas de Movilidad Segura", que busca agilizar el proceso de refugiados. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Fue una oportunidad única, un milagro que Dios tenía preparado para mi”, expresó Llanos, de 27 años, en una entrevista reciente con The Associated Press. “Me siento bendecido, agradecido… no quería arriesgarme, no me perdonaría si les hubiera pasado algo por culpa mía” cruzando la selva, dijo.