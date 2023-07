Alguien gana los 1.080 millones de premio de Powerball tras meses sin vencedor

Gente comprando boletos de Powerball en Joe's Service Center, una gasolinera que vendió un boleto ganador de 2.040 millones de dólares de Powerball en Woodbury Road y Fair Oaks Avenue en Altadena, California, el miércoles 19 de julio de 2023. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved