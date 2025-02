Alertan de un frío peligroso en EEUU tras las inundaciones mortales del fin de semana

El río Barren baja crecido por Bowling Green, Kntucky, el domingo 16 de febrero de 2025, tras intensas lluvias que comenzaron el sábado por la mañana y llevaron casi 12,7 centímetros (cinco pulgadas) de lluvia y nieve al condado Warren. (Jack Dobbs/Daily News via AP)

Un vehículo se da la vuelta en un corte de carretera por inundación en la calle Dubar Cave, el domingo 16 de febrero de 2025 en Clarksville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)