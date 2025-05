Alcalde de Newark, Nueva Jersey, es arrestado en centro de detención de inmigración donde protestaba

La representante Bonnie Watson Coleman habla con un agente para pedirle que la deje entrar al centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tras el arresto del alcalde de Newark, Ras Baraka, el viernes 9 de mayo de 2025, en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Angelina Katsanis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.