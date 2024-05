Al menos 18 muertos en EEUU por tormentas que causan destrozos en varios estados

Un hombre mira a un auto dañado después de que un tornado pasara el día anterior el domingo 26 de mayo de 2024 en Valley View, Texas. Poderosas tormentas dejaron un rastro de destrucción el domingo en Texas, Oklahoma y Arkansas tras destrozar casas y una estación de servicio para camiones donde se habían refugiado conductores. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved