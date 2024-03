Agentes policiales de Texas se preguntan cómo implementarán ley de detención de migrantes

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El jefe de policía del condado Terrell, Thaddeus Cleveland, habla con un migrante mexicano recientemente detenido, mientras el sargento Manuel Jimenez permanece a un costado, en el Departamento de Policía del condado Terrell, el jueves 21 de marzo de 2024, en Sanderson, Texas. (AP Foto/Erik Verduzco)

No fue porque se oponga a la idea. Simplemente no hay forma práctica de hacerlo, señaló el jefe del Departamento de Policía del condado Terrell, donde el año pasado fueron detenidas unas 10 personas al día en promedio tras cruzar la frontera desde México.

La confusión a lo largo de la vasta frontera de Texas durante ese breve periodo dejó ver que muchos jefes policiales no estaban preparados, no podían o no estaban interesados en hacer cumplir la SB4 en primer lugar. Durante meses, Texas ha hecho llamamientos urgentes a los jueces en el sentido de que el estado no puede permitirse el lujo de esperar a que se adopten medidas fronterizas más estrictas. Pero al dárseles la oportunidad de poner a prueba la medida más reciente del gobernador republicano Greg Abbott para enfrentar al gobierno del presidente Joe Biden en materia de inmigración, no hubo indicios de que ningún organismo policial de Texas lo intentara.