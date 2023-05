Adolescentes opinan sobre evolución de definiciones y hábitos sexuales

Una pareja joven descansa en la playa en Huntington Beach, California, el lunes 8 de mayo de 2023. Durante años, los estudios han mostrado una disminución en las tasas de estudiantes de secundaria estadounidenses que tienen sexo. Esa tendencia continuó en los primeros años de la pandemia, según una encuesta reciente. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved