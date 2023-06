Adolescentes con obesidad severa recurren a cirugías y nuevos medicamentos, pese a controversias

John Simon, un adolescente que se sometió a una cirugía bariátrica en 2022, hace ejercicio con su entrenador Chris Robles en El Workout Fitness en Los Ángeles, el 13 de marzo de 2023. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

John Simon, un adolescente que se sometió a una cirugía bariátrica en 2022, hace ejercicio con su entrenador Chris Robles en El Workout Fitness en Los Ángeles, el 13 de marzo de 2023. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

John Simon, un adolescente que se sometió a una cirugía bariátrica en 2022, muestra su reloj para mostrar los pasos diarios que ha dado, el 13 de marzo de 2023 en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved