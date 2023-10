Adaptación del videojuego "Five Nights at Freddy's" suma 130 millones de dólares en estreno mundial

© 2023 Universal Studios. All Rights Reserved.

Imagen proporcionada por Universal Pictures de, de izquierda a derecha, Bonnie, Freddy Fazbear y Chica en una escena de"Five Nights at Freddy's".

Blumhouse, la empresa tras “Paranormal Activity”, “Get Out” y recientes éxitos de horror como “M3GAN” y “The Black Phone”, produjo “Five Nights at Freddy’s”, que fue dirigida por Emma Tami y está protagonizada por Josh Hutcherson, Mary Stuart Masterson y Matthew Lillard. La popular serie de videojuegos, en donde un guardia de seguridad tiene que ahuyentar a personajes animatrónicos asesinos en una decaída pizzería familiar, Freddy Fazbear’s Pizza, fue creada por Scott Cawthon y se estrenó en 2014.

Se prevé que el segundo lugar, “Taylor Swift: The Eras Tour”, cruce los 200 millones de dólares a nivel mundial al terminar el domingo, al sumar este fin de semana 14,7 millones de dólares a nivel nacional y 6,7 millones de dólares a nivel internacional. El tercer lugar se lo llevó “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, que agregó 9 millones de dólares en su segundo fin de semana para un total de ganancias a nivel nacional de 40,7 millones de dólares, según Paramount. Con 14,1 millones de dólares adicionales del mercado internacional, el total de la película ahora es de 88 millones de dólares.