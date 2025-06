Activistas instan a policía de Florida a priorizar seguridad pública sobre colaboración con ICE

Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, religiosas y prodemocráticas entregó una carta firmada por 12.000 personas a la Conferencia de la Asociación Nacional de Sheriffs, para exhortarlos a proteger la seguridad pública en lugar de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en Fort Lauderdale, Florida, el martes 24 de junio de 2025. (AP Foto/Daniel Kozin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.