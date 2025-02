Activista indígena sale de prisión tras conmutación de su condena por Biden

Peltier, de 80 años, salió del penal de Coleman en una SUV, según un funcionario de la prisión. No se detuvo a hablar con los reporteros ni con los pocos seguidores que se reunieron fuera de la prisión para celebrar su liberación.

A lo largo de su casi medio siglo en prisión, Peltier ha sostenido que no asesinó a los agentes del FBI Jack Coler y Ronald Williams durante un enfrentamiento ese día en la Reserva India Pine Ridge en Dakota del Sur. Muchos nativos estadounidenses creen que fue un prisionero político condenado injustamente porque luchó por los derechos tribales cuando fue miembro del Movimiento Indígena Estadounidense (AIM, por sus siglas en inglés).

Biden no indultó a Peltier. Pero al conmutar su sentencia a arresto domiciliario el 20 de enero, señalando que el activista había pasado la mayor parte de su vida tras las rejas y que se encontraba mal de salud, provocó críticas de quienes creen que es culpable. Entre ellos está el exdirector del FBI Christopher Wray, quien calificó a Peltier de “un asesino sin remordimientos” en una carta privada a Biden obtenida por The Associated Press.