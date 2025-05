Acertijos de palabras, Medias Blancas y más: datos rápidos sobre el papa León XIV

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El papa recién elegido León XIV, que solía ser el cardenal Robert Francis Prevost, se presenta en el balcón central de la Basílica de San Pedro poco después de su elección el jueves 8 de mayo de 2025, tras la cual se convirtió en el 267º pontífice de la Iglesia católica, en el Vaticano. (AP Foto/Domenico Stinellis)

Cuando tiene tiempo, el papa toma una raqueta de tenis.

“Me considero bastante un jugador de tenis amateur”, declaró León XIV en una entrevista de 2023 con la Orden de San Agustín después de asumir la dirección del Dicasterio para los Obispos, luego de pasar años en Perú en calidad de misionero.

“Desde que dejé Perú, he tenido pocas ocasiones para practicar, así que deseo volver a la cancha”, añadió León XIV. “Aunque hasta ahora este nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello”.

Prevost jugaba tenis una o dos veces al mes con otros clérigos en las canchas del Jockey Club de Chiclayo, recordó el padre Jorge Millán, un sacerdote que vivió con León XIV en Perú.

Aunque nació en Chicago, León XIV pasó varios años trabajando en Perú, incluso como obispo de Chiclayo. Se naturalizó peruano en 2015.

Eso hace que el papa León XIV tenga doble nacionalidad: de Estados Unidos y de Perú, y es el primer pontífice para ambos países.

Después de que se anunció que había sido elegido, las campanas repicaron en la catedral de Lima y en la catedral del Santo Nombre en el centro de Chicago.

León XIV sabe resolver una ecuación.

Cuando era alumno universitario, León XIV estudió matemáticas en la Universidad de Villanova, una escuela agustiniana en las afueras de Filadelfia. Se graduó en 1977 con una licenciatura en ciencias matemáticas, indicó el presidente de la universidad, el padre Peter Donohue, e hizo notar que el papa también es aficionado del equipo de baloncesto de Villanova.

En 2014, el ahora pontífice también recibió un doctorado honoris causa en humanidades por la universidad, señaló Donohue. Ese mismo año León XIV recibió a funcionarios de Villanova en Roma.

León XIV habla con regularidad por teléfono con su hermano, que vive en Illinois, agregó John Prevost. Conversan sobre diversos temas, desde política hasta religión e incluso juegan al Wordle del día, comentó.

Ese popular rompecabezas del New York Times ofrece a los jugadores seis oportunidades para adivinar correctamente una palabra de cinco letras.

