Accidente en carretera de Kansas muestra cómo las tormentas de polvo pueden ser mortales

Foto suministrada por la Patrulla Vial de Kansas que muestra un choque producto de una tormenta de polvo cerca de Goodland, Kansas, el 14 de marzo del 2025. (Patrulla Vial de Kansas via AP) Kansas Highway Patrol

Los cielos brumosos o oscurecidos por el polvo han recordado el “Dust Bowl” de la década de 1930, cuando millones de toneladas de suelo volador enterraron granjas y cubrieron pueblos a lo largo de las Grandes Llanuras. Tormentas menores ocurren cada año, particularmente en el oeste de Estados Unidos, especialmente cuando las tierras agrícolas aún no han sido sembradas en la primavera. Algunos científicos temen que muchos automovilistas no las tomen lo suficientemente en serio.

Pero ocurrieron menos de un mes después de que un accidente de 11 vehículos en la I-25 dejara tres personas muertas y se dice que un factor fue el polvo pesado, según la televisión KRQE de Albuquerque. De manera similar, una tormenta de polvo en la I-55 entre San Luis y Springfield, Illinois, en 2023 llevó a un accidente mortal que involucró a decenas de vehículos.

En 1991, 17 personas murieron en un accidente que involucró a más de 100 vehículos en la I-cinco en el Valle de San Joaquín de California, atribuido al polvo volador.

Tong y cuatro coautores concluyeron en su artículo publicado en 2023 en el Boletín de la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos que hubo 232 muertes por “eventos de polvo volador” desde 2007 hasta 2017, muy por encima del número registrado por los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

En enero, él y cuatro colegas concluyeron que el daño económico causado por la erosión del viento y el polvo es cuatro veces mayor de lo que se había calculado anteriormente y más de 154.000 millones de dólares al año.

Un frente frío transporta polvo a través del oeste de Kansas. Martin señaló que un frente frío se movió a través del área del accidente después de que había estado cálido y seco durante seis horas. Vientos que alcanzaron los 113 kilómetros por hora (70 millas por hora) levantaron polvo que luego quedó atrapado en el frente frío.

“Ahí es cuando obtienes esa clásica pared de polvo”, indicó.

A medida que el polvo volador reducía la visibilidad en la carretera a casi cero, los conductores desaceleraron, causando colisiones, informaron las autoridades.

Una investigación preliminar encontró que 71 vehículos estaban involucrados, manifestó la portavoz de la Patrulla de Carreteras de Kansas, April McCollum. Fotos aéreas mostraron que al menos diez eran camiones de carga.

“Era difícil incluso mantener los ojos abiertos afuera porque había tanto polvo en el aire”, afirmó Jeremy Martin, el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología a cargo en Goodland. “Era un poco irritante incluso respirar en eso”.

Condiciones similares en el este de Colorado llevaron a la Patrulla Estatal de Colorado a advertir a los conductores: “Visibilidad cero debido a vientos fuertes y tierra voladora”.

“No podías ver”, relató Jerry Burkhart, el jefe de bomberos y servicios de emergencia en Lamar, Colorado. “Lo mejor que puedes hacer es alejarte de la carretera en un estacionamiento o algo así”.

La falta de visibilidad no es el único problema. Martin indicó que es difícil saber cuán espeso es el polvo desde la distancia, por lo que los automovilistas a menudo no saben que no podrán ver hasta que están en él.

Los expertos del Servicio Meteorológico también señalaron que algunos de los consejos para los automovilistas en una tormenta de polvo parecen ilógicos. Michael Anand, un meteorólogo en Albuquerque, apuntó que los automovilistas deben apartarse de la carretera de la manera más segura posible, apagar todas las luces y nunca usar las luces altas.

“No quieres que la gente detrás de ti piense que estás en la carretera”, explicó Martin. “Esa luz de tu luz trasera podría ser lo único que puedan ver. Ellos piensan que la carretera de repente se curva”.

Los vientos fuertes hacen que los automóviles sean más difíciles de controlar, y una tormenta de polvo cubre la carretera con partículas finas que ralentizan el frenado, y los conductores entran en pánico, manifestó Tong.

Añadió que las tormentas de polvo son lo suficientemente frecuentes y extendidas en Estados Unidos como para que los estados puedan evaluar a los conductores potenciales sobre qué hacer en una tormenta de polvo en los exámenes de licencia.

“Eso podría ser, en realidad, una manera muy fácil de educar a los conductores”, dijo.

___

La corresponsal Janie Har en San Francisco contribuyó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press