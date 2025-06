Abogados de Kilmar Ábrego García piden a juez que lo mantenga en prisión por temor a ser deportado

Los abogados de Ábrego García le han pedido al juez que lo mantenga detenido tras las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Trump “porque no podemos confiar en ninguna descripción hecha sobre este tema por” el Departamento de Justicia.

“La ironía de esta solicitud no pasa desapercibido para nadie”, escribieron los abogados.

El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo el jueves a The Associated Press que el departamento tiene la intención de juzgar a Ábrego García por los cargos de tráfico antes de proceder a deportarlo, afirmando que “ha sido acusado de crímenes horribles, como el tráfico de menores, y no quedará libre en nuestro país nuevamente”.