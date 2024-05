Abogado y familia de piloto abatido por policías de Florida exigen transparencia en investigación

De acuerdo con Crump, la mujer, a quien el abogado no identificó, dijo que Fortson escuchó que llamaban a la puerta. Preguntó quién era, pero no respondieron. Pocos minutos después, Fortson escuchó golpes más fuertes pero no vio a nadie cuando se asomó por la mirilla, señaló Crump, citando el relato de la mujer.