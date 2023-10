Abogado: Había objetos robados y droga en auto de Tyre Nichols

Las autoridades no han publicado información sobre qué se encontró —si es que se encontró algo— en el auto de Nichols cuando lo detuvieron cerca de su casa. Nichols se escapó de los agentes después que lo sometieron con gas lacrimógeno y una pistola paralizante tras detenerlo por la infracción vehicular, según el video y las declaraciones de las autoridades. Los agentes alcanzaron a Nichols y luego le propinaron puñetazos, patadas y golpes con una porra policial, de acuerdo con las autoridades.

Nichols, de 29 años, murió en un hospital tres días después de la paliza. Los cinco agentes fueron despedidos y posteriormente acusados en un tribunal estatal de asesinato en segundo grado. Un jurado federal también los acusó de presuntas violaciones de derechos civiles relacionadas con el uso de fuerza excesiva y por no ayudar a Nichols tras quedar lesionado. Ellos se declaran inocentes de todos los cargos.

El inventario citado por Zummach no se ha hecho público y la Oficina de Investigaciones de Tennessee dijo el lunes que el expediente se considera confidencial según la ley estatal. Un informe de la autopsia mostró que Nichols murió a causa de golpes en la cabeza y que la forma de muerte fue homicidio. Pero no establece que Nichols tuviera psilocibina en su organismo cuando fue golpeado. Los patrulleros dijeron que Nichols fue detenido por conducir imprudentemente, pero las autoridades policiales han dicho que no hay pruebas que respalden esa afirmación.