A 60 años del asesinato de Kennedy, testigos presenciales recuerdan el hecho

Peggy Simpson muestra una foto de la policía llevando el arma de Lee Harvey Oswald a través de un corredor atestado de reporteros, 17 de noviembre de 2023 en su casa en Washington. Simpson, experiodista de la Associated Press, es uno de los últimos testigos sobrevivientes del asesinato del presidente John F. Kennedy, al cumplirse 60 años del hecho.