500 días de la guerra entre Israel y Hamás, en cifras

Parientes y partidarios de israelíes retenidos como rehenes en la Franja de Gaza bloquean una autopista durante una protesta para pedir su liberación del cautiverio a manos de Hamás, cuando se cumplen 500 días de la guerra entre Israel y Hamás en Tel Aviv, Israel, el lunes 17 de febrero de de 2025. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.