Aspirante argentino a liderar ONU: “En 2026 ganaremos el Mundial de fútbol y la secretaría general”

BUENOS AIRES (AP) — Con seis años de experiencia al frente de la agencia de vigilancia atómica de Naciones Unidas, el diplomático argentino Rafael Grossi se considera con la suficiente espalda para llevar adelante una profunda reforma del organismo multilateral como segundo secretario general de origen latinoamericano en su historia.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y candidato de Argentina a secretario general de la ONU, pronuncia un discurso en Buenos Aires, Argentina, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd)
Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y candidato de Argentina a secretario general de la ONU, pronuncia un discurso en Buenos Aires, Argentina, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd)

“Las Naciones Unidas tienen que recordar para qué fueron creadas”, remarcó Grossi el lunes al lanzar formalmente en Buenos Aires su candidatura al máximo cargo de Naciones Unidas para el período 2027-2031.

“Frente al mundo que tenemos hoy, cuando observamos el mapa del mundo, desde Sudán hasta Gaza, Ucrania y Rusia, Armenia y Azerbaiyán, Ruanda y el Congo, Tailandia y Camboya, ante todos estos conflictos tenemos una constatación que nos entristece y que nos preocupa: es la ausencia de Naciones Unidas”, afirmó.

El diplomático, de 64 años, dirige desde 2019 el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Busca convertirse en el segundo secretario general de ONU de origen latinoamericano después del peruano Javier Pérez de Cuellar.

“Necesitamos un secretario general que se ponga las botas y vaya donde existe el problema, necesitamos un secretario general que cruce la línea del frente, aunque haya una guerra… Este es mi compromiso personal, que asumo desde mi propia experiencia”, remarcó el diplomático, quien también se mostró abierto a llevar adelante una política de austeridad atendiendo las críticas al manejo financiero del organismo multilateral.

En la misma ceremonia, Grossi recibió el respaldo formal a su candidatura por parte del gobierno de Javier Milei.

“Argentina propone un liderazgo probado y virtuoso. Sereno, confiable y orientado hacia proceso de modernización que el sistema multilateral necesita”, expresó el canciller Pablo Quirno.

Para el próximo período, también han sido postulados otras dos representantes latinoamericanas. Chile postula a su expresidenta Michelle Bachelet, mientras que Costa Rica a la exvicepresidenta Rebeca Grynspan. Ambas aspiran a convertirse en la primera mujer en ocupar la secretaría general.

“Hoy más que nunca nos hace falta unas Naciones Unidas que funcionen. Y eso no es algo imposible de lograr. En el 2026 vamos a jugar el Mundial y creo que vamos a ganar los dos”, sentenció Grossi.

FUENTE: AP

