Asociación de periodistas repudia crimen de comunicador en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) repudió el miércoles el asesinato del periodista guatemalteco Jorge Agustín Zapeta, quien, según indicó, estuvo desaparecido varios días y cuyo cuerpo fue localizado la víspera con señales de violencia.

La APG dijo en un comunicado de prensa que el comunicador, de 56 años, estaba desaparecido desde el domingo pasado y que días antes habría recibido amenazas, según indicaron sus familiares. Mario Recinos, presidente de la asociación, explicó vía telefónica a The Associated Press que el hijo del fallecido informó a la APG que el cuerpo del periodista fue descubierto el martes entre unos matorrales en el municipio de San Pablo Jocopilas, en el departamento de Suchitepéquez, al sur del país.

La asociación recordó que el periodista tenía por lo menos 25 años de trayectoria y conducía un programa de televisión por cable. Ejercía su profesión entre los municipios de San Pablo Jocopilas y Santo Tomás la Unión, en Suchitepéquez.

En marzo de 2025 otro comunicador guatemalteco fue asesinado a las afueras de su casa. Se trataba de Carmen Ismael Alonzo González, de 27 años, que murió por disparos de arma de fuego en el caserío Santa Fe, del municipio de Coatepeque, en el departamento de Quetzaltenango, al occidente del país.

Por ambos casos aún no hay personas detenidas.

Guatemala es uno de los países donde ejercer la profesión periodística no está exento de violencia. En mayo la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestionó a la Fiscalía del país por mantener una política de criminalización contra colectivos, como operadores judiciales, líderes sociales o periodistas, por sus denuncias contra la corrupción.

Uno de los casos más sonados de criminalización a periodistas es el de José Rubén Zamora, de 69 años y que lleva más de tres años en prisión sin juicio ni condena, acusado de lavado de dinero por parte de la fiscalía. Su caso ha sido denunciado públicamente por espurio y por violaciones en el debido proceso.

FUENTE: AP

