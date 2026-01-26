Asistentes veteranos dicen que el último Sundance en Utah podría ser también su despedida.

Una mujer que lleva un rollo de película en la cabeza sostiene un cartel que dice "el último Sundance" mientras asiste al último Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, el viernes 23 de enero de 2026, antes de que el festival se traslade el año próximo a Boulder, Colorado. (Foto AP/Hannah Schoenbaum) AP

Butch Ward ha sido un habitual de Sundance desde principios de los años 90, pero al igual que muchos asistentes al festival desde hace mucho tiempo que se enamoraron de su encantador pueblo montañoso de Park City, dijo que no seguirá a Sundance a su nuevo escenario en Colorado el próximo año.

El profesional de los medios de Fort Lauderdale, Florida, considera que este es el último año del festival en su verdadera forma, "porque un Sundance fuera de Utah simplemente no es Sundance".

Ese sentimiento fue compartido por muchos asistentes que habían encontrado su lugar feliz en el festival de Utah.

Un grupo de mujeres caminó por Main Street el sábado con bufandas amarillas que decían "Nuestro último Sundance 2026". Otro asistente al festival con un carrete de película equilibrado sobre su cabeza sostenía un cartel que denominaba a este "el último Sundance".

“No es solo una resistencia al cambio”, dijo Suzie Taylor, una actriz que ha estado viniendo a Sundance de manera intermitente desde 1997. "La visión de Robert Redford estaba arraigada aquí. ¿Y no es poético que falleciera justo antes del último?".

Para Julie Nunis, la alegría de Sundance se basa en la tradición que Redford creó en Park City hace más de cuatro décadas. La actriz de Los Ángeles ha asistido al festival casi todos los años desde 2001 y dijo que no quiere experimentarlo de otra manera.

Redford, quien murió en septiembre a los 89 años, estableció el festival y los programas de desarrollo para cineastas en las montañas de Utah como un refugio para la narración independiente, lejos de las presiones de Hollywood. Antes de su muerte, Redford, quien asistió a la Universidad de Colorado Boulder, dio su bendición para que el festival se mudara.

Boulder emergió victoriosa de una búsqueda de un año en la que numerosas ciudades de Estados Unidos compitieron por albergar el principal festival de cine independiente del país. Los organizadores de Sundance decidieron buscar un nuevo hogar porque dijeron que el festival había superado al pueblo montañés que ayudó a poner en el mapa y desarrolló un aire de exclusividad que desvió el enfoque de las películas.

Algunos profesionales del cine y voluntarios dijeron que estaban dispuestos a darle una oportunidad a Boulder, pero les preocupaba que Sundance pudiera perder su identidad fuera de su sede de toda la vida.

Lauren Garcia, quien ha venido desde Seattle para ser voluntaria en Sundance durante los últimos seis años, dijo que la curiosidad podría llevarla a Boulder para futuros festivales. Describió sentir una tristeza persistente sobre el último festival en Utah y se preguntó si la muerte de Redford significa que es hora de que Sundance cierre este capítulo.

“¿Cómo va a expresarse el festival en un nuevo lugar y continuar su legado? Es una gran incógnita", dijo Garcia, una antropóloga. "La verdad es que nunca será lo mismo ahora que él se ha ido".

La hija de Redford, Amy Redford, quien forma parte de la junta de fideicomisarios del Instituto Sundance, dijo que está emocionada por la transición, incluso si viene con una curva de aprendizaje pronunciada.

Nik Dodani, un actor y cineasta apasionado por contar historias LGBTQ+, dijo que está emocionado de experimentar el festival en un nuevo estado que abraza la diversidad, pero le preocupa que la partida cree un "vacío" de esas historias en Utah.

Amy Redford asegura que ese no será el caso.

La parte del legado de su padre que, según ella, significaba más para él —los programas de laboratorio del instituto para guionistas y directores emergentes— permanecerá en Utah, en el centro que fundó, a unas 34 millas (54 kilómetros) al sur de Park City. Los cineastas continuarán “creando el discurso civil que realmente necesitamos tener en el estado", dijo.

“Boulder, Colorado, será una nueva aventura. Se sentirá como nuestros comienzos cuando estábamos tratando de resolver las cosas, y eso tendrá un impacto importante en lo que hacemos”, dijo a The Associated Press. “Pero la forma en que nos encontramos con los artistas donde necesitan estar, bueno, eso evoluciona a partir de un latido que está aquí", en Utah.

