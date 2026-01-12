americateve

Así puedes registrarte para tener la oportunidad de comprar entradas para los Olímpicos de 2028

LOS ÁNGELES (AP) — Con los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles en el horizonte, los aficionados tendrán su primera oportunidad de hacer fila para conseguir entradas el miércoles.

ARCHIVO - La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (izquierda), sostiene la bandera olímpica oficial junto al presidente de LA28, Casey Wasserman (derecha), y el patinador olímpico de Team USA, Tate Carew (centro), en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 12 de agosto de 2024. (AP Photo/Damian Dovarganes, Archivo)
La inscripción se abrirá el 14 de enero para participar en el sorteo de entradas para un horario asignado aleatoriamente para comprar boletos.

Esto es lo que debes saber:

¿Cuándo comienzan los juegos?

El calendario de los juegos, que se llevarán a cabo del 14 al 30 de julio de 2028, ya ha sido publicado. Algunos eventos, como béisbol, baloncesto, hockey y waterpolo, comenzarán el 12 de julio.

Los Juegos Olímpicos de 2028 serán los más grandes de la historia, con más de 11.000 atletas en 51 deportes.

¿Quién puede conseguir entradas entradas?

Cualquiera puede registrarse.

Pero las personas que viven en las áreas de Los Ángeles y Oklahoma City tendrán la oportunidad de obtener los primeros horarios reservados para los locales. Oklahoma City será sede de los eventos de canotaje en eslalon y sóftbol. Debes tener un código postal que coincida con la dirección de facturación de una tarjeta de crédito en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino o Ventura para los eventos en California, y en los condados de Oklahoma, Canadian o Cleveland para los eventos en Oklahoma.

Los locales serán elegibles para tener la oportunidad de acceder a las entradas anticipadamente, del 2 al 6 de abril de este año, si se registran para el sorteo de entradas antes del 18 de marzo.

Y si no obtienen una aprobación temprana, serán incluidos junto con todos los demás en la lotería para un horario en la fila de boletos.

¿Cuántas se venderán?

LA28 ha dicho que lanzará 14 millones de entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, lo que establecería un récord, superando los 12 millones vendidos para los Juegos Olímpicos de París.

¿Cuánto cuestan?

Las entradas individuales para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos comenzarán en 28 dólares.

LA28, el comité organizador, también lanzó un esfuerzo de recaudación de fondos en noviembre de 2025 para poder regalar entradas gratuitas a las personas que viven cerca de los lugares de los eventos.

“Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 son para todos. Este programa se trata de asegurarse de que las personas que viven, trabajan y contribuyen al espíritu de Los Ángeles puedan acceder a los Juegos que se llevan a cabo en su ciudad natal”, afirmó en un comunicado de prensa Casey Wasserman, presidente y director del comité LA28.

Lo que los organizadores no han dicho

El comité LA28 señaló que la venta completa de entradas se abrirá más adelante en 2026, pero no han dado una fecha exacta.

El comité tampoco ha publicado otros detalles sobre las reglas de compra, como cuántos asientos, para cuántos eventos, estos compradores anticipados podrían asegurar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

