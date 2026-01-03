Asesores de seguridad europeos debaten propuestas de paz en Ucrania

Asesores de seguridad de países europeos asisten a un foro de seguridad en Kiev, Ucrania, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Danylo Antoniuk) AP

“Nos espera un día de trabajo intenso: temas de seguridad y económicos, trabajo en documentos marco, coordinación de pasos futuros con los socios”, escribió en X Rustem Umerov, el principal negociador de Ucrania. Afirmó que asistirían representantes de Canadá y de la OTAN, además de delegados de países y organismos europeos.

Actualmente, Ucrania coordina planes de garantías de seguridad con socios europeos, los cuales incluirían un acuerdo marco multilateral que incluiría a las fuerzas ucranianas como la primera línea de defensa, además de tropas lideradas por Europa desplegadas en Ucrania y apoyo de “respaldo” de Estados Unidos, según el negociador ucraniano Oleksandr Bevz.

El viceprimer ministro de Ucrania, Taras Kachka, expresó el sábado que los socios internacionales han alcanzado un consenso sobre un paquete de apoyo económico de aproximadamente 800.000 millones de dólares para Ucrania durante la próxima década.

El paquete, basado en cálculos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, cubriría compensaciones por daños, reconstrucción, estabilidad económica y un “impulso” de crecimiento de 200.000 millones de dólares, y está vinculado a las reformas de adhesión de Ucrania a la UE.

El ministro de Economía, Oleksii Sobolev, manifestó que aún no se han identificado fuentes de financiación específicas, aunque se espera que aproximadamente 500.000 millones provengan de subvenciones públicas y préstamos concesionales, cuyos detalles se resolverán en las próximas dos semanas.

Zelenskyy anunció el martes planes para reunirse con funcionarios de unos 30 países, conocidos como la Coalición de los Dispuestos, que apoyan el esfuerzo de Kiev para poner fin a la guerra con Rusia en términos aceptables.

A la reunión del sábado de asesores de seguridad nacional de esos países le seguirá una reunión de los líderes de los países el martes en París.

Zelenskyy propuso el sábado al ministro de Defensa Denys Shmyhal como ministro de Energía y primer viceprimer ministro.

El viernes, el mandatario ucraniano nombró al jefe de inteligencia militar del país como su nuevo jefe del Estado Mayor. Zelenskyy enmarcó el nombramiento del general Kyrylo Budanov como parte de un esfuerzo por agudizar el enfoque en la seguridad, el desarrollo de la defensa y la diplomacia.

Mientras tanto, el número de muertos por un ataque efectuado el viernes con misiles rusos en la ciudad de Járkiv aumentó a dos, incluido un niño de tres años, escribió el sábado en Telegram el jefe regional de Járkiv, Oleh Syniehubov.

Un ataque nocturno con drones rusos en la región de Mykolaiv tuvo como objetivo infraestructura crítica y dejó a algunas comunidades sin electricidad el sábado, según el jefe regional Vitalii Kim. El funcionario señaló que los ingenieros pasaron la noche trabajando para restaurar la energía y que no se reportaron víctimas.

