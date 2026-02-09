americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Asesor de Milei deja empresa estatal de energía tras presuntas irregularidades en contratos

BUENOS AIRES (AP) — Un asesor del mandatario argentino Javier Milei renunció el lunes a su cargo de presidente de la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país tras quedar envuelto en una polémica por contratos con presuntos sobreprecios.

Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, confirmó la dimisión de Demian Reidel a Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y anunció que será reemplazado por Juan Martín Campos, experto en seguridad nuclear y presidente de una compañía argentina que produce materia prima para combustibles de centrales nucleares.

Reidel, quien se desempeñaba como presidente de NASA desde abril de 2025, se vio envuelto en una polémica tras surgir denuncias de sobreprecios en una licitación relacionada con un servicio de limpieza.

Dos de los gerentes designados por Reidel fueron desplazados en enero tras la difusión de documentación interna que indicaba que la gerencia estaba dispuesta a pagar casi el doble por el servicio de limpieza en comparación con el año anterior. El caso encendió alarmas sobre la falta de transparencia en los procesos financieros de NASA.

Antes de asumir la presidencia de NASA, Reidel se desempeñaba como jefe de Gabinete ad honorem del Consejo de Asesores de Milei. Además, dirigió la iniciativa del Plan Nuclear Argentino para desarrollar la energía nuclear en el país y atraer inversiones.

En septiembre del año pasado el gobierno comenzó la privatización del 44% de las acciones de NASA. El Estado mantendrá el 51% del control, mientras que el 5% restante quedaría en manos de los trabajadores.

La renuncia de Reidel ocurre a menos de una semana de que el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Marco Lavagna, presentara su renuncia en medio de controversias sobre el índice que usa ese organismo estatal para medir la inflación.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

OPINION: La Habana, como gemir de violines

OPINION: La Habana, como gemir de violines

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones
ALARMA

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter