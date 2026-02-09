Asesor de Milei deja empresa estatal de energía tras presuntas irregularidades en contratos

Compartir en:









Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, confirmó la dimisión de Demian Reidel a Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y anunció que será reemplazado por Juan Martín Campos, experto en seguridad nuclear y presidente de una compañía argentina que produce materia prima para combustibles de centrales nucleares.

Reidel, quien se desempeñaba como presidente de NASA desde abril de 2025, se vio envuelto en una polémica tras surgir denuncias de sobreprecios en una licitación relacionada con un servicio de limpieza.

Dos de los gerentes designados por Reidel fueron desplazados en enero tras la difusión de documentación interna que indicaba que la gerencia estaba dispuesta a pagar casi el doble por el servicio de limpieza en comparación con el año anterior. El caso encendió alarmas sobre la falta de transparencia en los procesos financieros de NASA.

Antes de asumir la presidencia de NASA, Reidel se desempeñaba como jefe de Gabinete ad honorem del Consejo de Asesores de Milei. Además, dirigió la iniciativa del Plan Nuclear Argentino para desarrollar la energía nuclear en el país y atraer inversiones.

En septiembre del año pasado el gobierno comenzó la privatización del 44% de las acciones de NASA. El Estado mantendrá el 51% del control, mientras que el 5% restante quedaría en manos de los trabajadores.

La renuncia de Reidel ocurre a menos de una semana de que el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Marco Lavagna, presentara su renuncia en medio de controversias sobre el índice que usa ese organismo estatal para medir la inflación.

FUENTE: AP