Asesinan a tiros a líder de banda criminal en exclusiva urbanización de Ecuador

Según la policía, el hecho ocurrió la noche del miércoles, en una lujosa urbanización situada en la población de Samborondón, vecina de Guayaquil, a donde llegaron los asesinos vistiendo ropa policial y militar y luego de golpear y someter a los guardias de seguridad, ingresaron y ejecutaron a tiros a las víctimas.

Las autoridades no especificaron en qué lugar del predio urbanístico se encontraban los tres abatidos cuando fueron atacados. Lo que se sabe es que ninguno de ellos residía allí.

El hecho se produjo en el marco de una espiral de violencia criminal que afecta a Ecuador desde inicios del 2021, a causa de lo que las autoridades consideran disputas entre bandas del crimen organizado, que tienen estrechos vínculos con cárteles del narcotráfico de México y Colombia, por rutas de exportación de narcóticos y territorios de distribución de esas sustancias.

La policía vincula a Los Lagartos con delitos relacionados con asesinatos, sicariatos, narcotráfico y extorsión, entre otros. Suele operar especialmente en barriadas pobres de Guayaquil, 267 kilómetros al suroeste de la capital, y en otras ciudades costeras de Ecuador.

En declaraciones a periodistas, Reimberg afirmó que de acuerdo con las primeras investigaciones, Olivero — alias “Marino”— estaba en “conversaciones para cambiar de organización e incorporarse a Los Lobos”, otro grupo criminal, lo que podría haber causado el ataque.

“Son tres personas que tienen antecedentes penales, una de ellas alias “Marino”, quien es cabecilla de la estructura delincuencial Los Lagartos”, precisó el funcionario, quien acotó que las otras dos personas abatidas también tienen antecedentes, como tráfico internacional de sustancias prohibidas, asesinatos y robos, entre otros delitos.

Añadió que no vivían en la urbanización denominada Mocolí, donde fueron ejecutados, sino que fueron invitados por un habitante, pero aclaró que “la investigación está en curso”. Ecuador está sacudido por los asesinatos violentos. El año pasado este país cerró con un registro inédito de 8.847 muertes, superior a los 7.063 homicidios de 2024 y los 8.248 de 2023, hasta entonces cifra récord de muertes desde 2014, desde cuando se llevan tales estadísticas. FUENTE: AP