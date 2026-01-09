Asesinan a tiros a funcionario cercano al presidente de Bolivia

Compartir en:









fue alcalde (2015-2020) y senador (2020-2025).

En un mensaje en su cuenta de X la vocera presidencial Karla Faval dijo que Mauricio Aramayo, un amigo cercano a Paz, fue asesinado el jueves en la noche y “había sido amenazado por no ceder a una coima” de “mafias” vinculadas a la oficina estatal de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) de la que era director en Tarija.

Aramayo, quien era dirigente del gubernamental Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue abatido a tiros por dos individuos encapuchados a bordo de una moto en una calle céntrica de Tarija.

“El caso está en investigación y todavía no hay detenidos. Estamos investigando las cámaras de seguridad para identificar a los autores”, dijo el viernes el comandante de la policía Mirko Sokol.

Según el fiscal Ernesto Mogro, el vehículo que conducía Aramayo era seguido por dos individuos que iban en moto y huyeron tras disparar a la víctima.

Aramayo era amigo de Paz y colaboró en la campaña del actual mandatario en las elecciones del año pasado. Ya antes fue funcionario del SENASAG. El gobernante, quien fue alcalde en esa región entre 2015-2020 y senador entre 2020-2025, no se ha manifestado públicamente sobre el caso.

Según informes de la policía, Aramayo fue llevado de urgencia a una clínica cercana pero murió en el trayecto. En el último tiempo se han incrementado los crímenes en Bolivia, sobre todo aquellos perpetrados por sicarios vinculados al narcotráfico. FUENTE: AP