americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Asesinan en México a implicado en muerte del futbolista colombiano Andrés Escobar en 1994: Petro

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un narcotraficante presuntamente vinculado al homicidio del futbolista colombiano Andrés Escobar, que anotó un autogol en un partido del Mundial de 1994 y días después fue acribillado a tiros, fue asesinado en México, anunció el viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Petro informó en su cuenta de X sobre la muerte de Santiago Gallón, quien aparecía en las investigaciones por el homicidio del central colombiano ocurrido en Medellín pocos días después del partido en el que la selección de Colombia, que era una de las grandes favoritas, cayó ante Estados Unidos.

Según el mandatario, el asesinato del futbolista “acabó con la imagen internacional del país”.

The Associated Press solicitó a las autoridades mexicanas la confirmación del asesinato de Gallón, pero de momento no hubo comentarios.

Gallón fue condenado en 2010 por financiar grupos paramilitares a 39 meses de prisión en Colombia y al completar su sentencia salió en libertad. Un año después, otro de sus hermanos, José Guillermo Gallón, fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Escobar, quien era conocido como “El Caballero de la Cancha”, fue asesinado de varios disparos el 2 de julio de 1994 al salir de una discoteca en Medellín por Humberto Muñoz Castro, conductor de Gallón, tras una discusión.

El crimen del futbolista conmocionó al mundo deportivo y a Colombia que enfrentaba en ese entonces una ola de violencia tras la muerte en diciembre de 1993 del capo colombiano Pablo Escobar quien fue baleado en Medellín por fuerzas especiales colombianas.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter