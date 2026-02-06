Asesinan en México a implicado en muerte del futbolista colombiano Andrés Escobar en 1994: Petro

Compartir en:









Petro informó en su cuenta de X sobre la muerte de Santiago Gallón, quien aparecía en las investigaciones por el homicidio del central colombiano ocurrido en Medellín pocos días después del partido en el que la selección de Colombia, que era una de las grandes favoritas, cayó ante Estados Unidos.

Según el mandatario, el asesinato del futbolista “acabó con la imagen internacional del país”.

The Associated Press solicitó a las autoridades mexicanas la confirmación del asesinato de Gallón, pero de momento no hubo comentarios.

Gallón fue condenado en 2010 por financiar grupos paramilitares a 39 meses de prisión en Colombia y al completar su sentencia salió en libertad. Un año después, otro de sus hermanos, José Guillermo Gallón, fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Escobar, quien era conocido como “El Caballero de la Cancha”, fue asesinado de varios disparos el 2 de julio de 1994 al salir de una discoteca en Medellín por Humberto Muñoz Castro, conductor de Gallón, tras una discusión.

El crimen del futbolista conmocionó al mundo deportivo y a Colombia que enfrentaba en ese entonces una ola de violencia tras la muerte en diciembre de 1993 del capo colombiano Pablo Escobar quien fue baleado en Medellín por fuerzas especiales colombianas.

FUENTE: AP