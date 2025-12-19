americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Asesinan a funcionaria de municipio de Perú durante fiesta previa a Navidad, 7 niños quedan heridos

LIMA (AP) — Una funcionaria de un municipio del norte de Perú fue asesinada durante un evento previo a la Navidad en una plaza pública, mientras siete niños que estaban en el lugar quedaron heridos levemente por armas de fuego, informaron el viernes las autoridades.

El evento ocurrió la víspera en el distrito de Chicama, región La Libertad, donde la violencia delictiva es una de las más elevadas del país. La policía identificó a la fallecida como Elena Rojas, de 65 años, regidora del distrito de Chicama, quien recibió al menos tres disparos de dos hombres que escaparon en una motocicleta.

El 2024 la regidora, opositora al gobierno municipal, denunció ante la policía que una persona había dejado un explosivo debajo de su camioneta mientras ella estaba en una reunión por sus funciones. La policía no ha indicado las razones por las cuales la regidora habría sido asesinada. La región La Libertad y Lima son las que concentran la mayor violencia del país, sobre todo por las extorsiones y asesinatos.

Este es el segundo caso de una autoridad política asesinada en la región La Libertad. En marzo el teniente alcalde del distrito de Chao, Eulalio Valverde, fue baleado por pistoleros mientras caminaba cerca de un mercado de abastos. Su crimen permanece impune.

El evento previo a la Navidad ocurrió en una plaza pública y se iban a entregar juguetes a niños, una actividad que se replica en cientos de pueblos de Perú. A consecuencia del ataque siete niños de diversas edades quedaron heridos por esquirlas en diversas partes del cuerpo, incluido abdomen y brazos, informó la dirección de salud de la región La Libertad.

En lo que va del año se han registrado más de 2.113 asesinatos, una cifra que lo ha convertido en el año con mayor cantidad de homicidios desde 2017, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF). En 2024 hubo 2.083 homicidios.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter