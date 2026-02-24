americateve

Asesinan a dos policías de Missouri; hay otros dos heridos, dicen autoridades

HIGHLANDVILLE, Missouri, EE.UU. (AP) — Dos policías de Missouri fueron asesinados a tiros, uno durante una parada de tráfico y el otro, horas después, durante un intercambio de disparos con el sospechoso, quien también murió, informaron las autoridades.

Brad Cole, jefe de la policía del Condado Christian, en Missouri, habla con reporteros la madrugada del martes 24 de febrero de 2026, en el condado Christian, Missouri (KY3/KSPR vía AP)
Brad Cole, jefe de la policía del condado Christian, señaló que el tiroteo inicial ocurrió el lunes durante una parada de tráfico al sur de Highlandville, en el suroeste de Missouri, informaron medios de comunicación.

Unos 100 agentes, policías del condado y patrulleros estatales colaboraron en la búsqueda del sospechoso, indicó Cole. Agregó que también participaron alguaciles federales y agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Las autoridades hallaron la camioneta del presunto agresor abandonada a varios kilómetros al sur, cerca de Reeds Spring, y los agentes registraron la zona cercana, explicó Cole. Los elementos se desplazaron a primera hora del martes después de que se detectara una firma de calor en el bosque. Cole afirmó que el sospechoso abrió fuego e hirió a tres policías.

Un policía del condado Christian murió y otros dos, de los condados Christian y Webster, resultaron heridos con lesiones que no se consideran potencialmente mortales, precisó Cole. Añadió que los agentes del orden presentes en el lugar respondieron con disparos y el sospechoso fue abatido.

Cole identificó al policía fallecido en el tiroteo inicial como Gabriel Ramirez.

“El agente Ramirez siempre fue amable con todo el mundo”, afirmó Cole. “Siempre fue un amigo, siempre estuvo ahí para cualquiera que necesitara un hombro en el que apoyarse”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

