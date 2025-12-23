americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Asciende a 10 el número de muertes por tiroteo en bar en Sudáfrica

JOHANNESBURGO (AP) — El número de muertos en un tiroteo en un pub de Sudáfrica aumentó a 10 el martes, mientras que la policía dijo que había identificado a dos posibles sospechosos.

El lugar del tiroteo en Bekkersdal, Sudáfrica, el 21 de diciembre del 2025. (AP foto/ Alfonso Nqunjana)
El lugar del tiroteo en Bekkersdal, Sudáfrica, el 21 de diciembre del 2025. (AP foto/ Alfonso Nqunjana) AP

Tres mujeres y siete hombres murieron en el ataque ocurrido la madrugada del domingo en el municipio de Bekkersdal, a 46 kilómetros (28 millas) al oeste de Johannesburgo. Nueve personas permanecen hospitalizadas.

El propietario será acusado de fraude y de operar un establecimiento de bebidas alcohólicas ilegal, dijo a la AP el portavoz de la policía de Gauteng, el coronel Mavela Masondo. Las autoridades confiscaron todo el alcohol en el pub.

Otras dos personas han sido identificadas como posibles sospechosos del tiroteo, basándose en informes de la comunidad a la policía, indicó el general de división Fred Kekana, comisionado provincial interino de Gauteng.

Es el segundo tiroteo masivo en tres semanas en un pub municipal, conocidos en Sudáfrica como "shebeens" o "taverns".

A principios de diciembre, un tiroteo masivo en un bar sin licencia cerca de la capital, Pretoria, dejó al menos 12 muertos. El lunes, un hombre de 32 años fue arrestado.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con más de 26.000 reportados en 2024, o un promedio diario de más de 70. A pesar de las estrictas normas de posesión de armas, las armas de fuego son las más comunes utilizadas, y muchos crímenes emplean armas de fuego ilícitas, según las autoridades.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

Destacados del día

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Con una fila de prisioneros encerrados en una celda de fondo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla durante una visita guiada al Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

"60 Minutes" retrasa emisión de reportaje crítico sobre política de deportación de Trump

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

La sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en Washington el 5 de abril del 2009. (AP foto/Alex Brandon)

Medicaid pagó más de $207 millones por personas fallecidas; nueva ley podría solucionarlo

Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter