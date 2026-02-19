Asamblea de Venezuela reanuda debate de Ley de Amnistía tras diferencias sobre exiliados

Compartir en:









Un activista protesta frente a la oficina de las Naciones Unidas por la liberación de quienes los manifestantes consideran presos políticos en Caracas, Venezuela, el miércoles 18 de febrero de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

La norma —que llegó al debate legislativo después del ataque militar estadounidense en Caracas que depuso y capturó el 3 de enero al entonces presidente Nicolás Maduro— se aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.

La ley entraría en vigor luego de que sea promulgada por la presidenta encargada y publicada en la Gaceta Oficial.

Uno de los puntos conflictivos del proyecto —que obligó a diferir la semana pasada el debate— radica en si se puede conceder la amnistía a las personas que abandonaron el país para evitar un arresto. La iniciativa establece que los exiliados deberán “ponerse a derecho” ante un tribunal antes de acogerse a la amnistía.

Rodríguez, quien fue juramentada como mandataria encargada el 5 de enero —dos días después del traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas— ha expresado su esperanza de que la ley sirva para reparar las heridas que ha dejado la larga confrontación política en el país sudamericano desde la llegada al poder del fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.

La mandataria en funciones y sus aliados han dicho que aspiran a que la ley se convierta en una herramienta para potenciar el diálogo con los sectores políticos, económicos y sociales del país.

La Ley de Amnistía es una de las principales exigencias de la oposición y de organizaciones de derechos humanos y cuenta con el respaldo de Estados Unidos. La demanda de una amnistía se profundizó especialmente luego de que Maduro fue capturado.

