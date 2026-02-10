americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

As de Diamondbacks Corbin Burnes espera regresar cerca del Juego de Estrellas tras cirugía

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El as de los Diamondbacks de Arizona Corbin Burnes confió en regresar a la acción alrededor del receso del Juego de Estrellas, es decir poco más de un año después de una lesión de codo que requirió una cirugía Tommy John.

ARCHIVO - Corbin Burnes, abridor de los Diamondbacks de Arizona, calienta antes de enfrentar a los Rockies de Colorado el 16 de mayo de 2025 (AP Foto/Ross D. Franklin, archivo)
ARCHIVO - Corbin Burnes, abridor de los Diamondbacks de Arizona, calienta antes de enfrentar a los Rockies de Colorado el 16 de mayo de 2025 (AP Foto/Ross D. Franklin, archivo) AP

El veterano lanzador derecho habló con los periodistas el martes, antes del primer entrenamiento de pretemporada del equipo.

“Creo que todavía estamos bien para mediados de julio”, manifestó Burnes. “Voy a intentar que sea antes. Cada día que estoy aquí, intento que sea antes. Todavía tengo algunas vías donde creo que puedo recortar algo de tiempo para regresar antes, pero eso está por determinarse”.

Burnes firmó un contrato de seis años por 210 millones de dólares con los D-backs antes de la temporada pasada.

Tenía un récord de 3-2 con una efectividad de 2.66 en 11 aperturas antes del 1 de junio, cuando se lesionó.

Burnes es uno de los muchos lanzadores de los D-backs que se perderán al menos una parte de la próxima temporada debido a lesiones. Los relevistas A.J. Puk y Justin Martinez también están regresando de una cirugía mayor de codo, mientras que el zurdo Andrew Saalfrank se perderá la temporada tras someterse a una cirugía de hombro.

También el martes, los D-backs anunciaron que firmaron al veterano primera base Carlos Santana con un contrato de un año por 2 millones de dólares, una semana después de que ambas partes llegaron a un principio de acuerdo.

El dominicano de 39 años acudió al Juego de Estrellas en 2019, ganó un Guante de Oro en 2024 y bateó .para 219 con 11 jonrones y 54 carreras impulsadas la temporada anterior. Pasó la mayor parte del año con los Guardianes antes de una breve aparición al final de la temporada con los Cachorros.

El mánager de los D-backs, Mike Hazen, aprecia el poder que Santana puede aportar al plato con sus 335 jonrones en su carrera, pero es su trabajo en el aspecto defensivo lo que lo hizo un objetivo tan deseable en la agencia libre.

“Queríamos asegurarnos de que nuestra defensa estuviera donde necesitaba estar y él es un defensor de élite en esa posición”, señaló Hazen.

A fin de hacer espacio para Santana en la lista, los D-backs movieron a Saalfrank a la lista de lesionados de 60 días.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Muere en La Habana el legendario actor cubano Alden Knight, ícono de la televisión y Premio Nacional

Muere en La Habana el legendario actor cubano Alden Knight, ícono de la televisión y Premio Nacional

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones
VIDEO

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter