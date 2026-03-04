Aryna Sabalenka anuncia su compromiso con Georgios Frangulis

Compartir en:









Aryna Sabalenka tras vencer a Rebeka Masarova durante la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el domingo 24 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Sabalenka publicó en Instagram un video de la propuesta, acompañado de las palabras “You & me, forever”, junto con un emoji de anillo y otro de corazón.

La noticia recibió rápidamente felicitaciones de otros tenistas, entre ellos Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Amanda Anisimova, una posible rival de Sabalenka en los cuartos de final del inminente Abierto de Indian Wells, en el desierto del sur de California.

El torneo, que abre el miércoles, será el primero de Sabalenka desde que alcanzó la final del Abierto de Australia, donde perdió 6-4, 4-6, 6-4 ante Elena Rybakina en la final el 31 de enero.

FUENTE: AP