americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aryna Sabalenka anuncia su compromiso con Georgios Frangulis

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Aryna Sabalenka, la número uno del tenis femenino anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis.

Aryna Sabalenka tras vencer a Rebeka Masarova durante la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el domingo 24 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
Aryna Sabalenka tras vencer a Rebeka Masarova durante la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el domingo 24 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Sabalenka publicó en Instagram un video de la propuesta, acompañado de las palabras “You & me, forever”, junto con un emoji de anillo y otro de corazón.

La noticia recibió rápidamente felicitaciones de otros tenistas, entre ellos Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Amanda Anisimova, una posible rival de Sabalenka en los cuartos de final del inminente Abierto de Indian Wells, en el desierto del sur de California.

El torneo, que abre el miércoles, será el primero de Sabalenka desde que alcanzó la final del Abierto de Australia, donde perdió 6-4, 4-6, 6-4 ante Elena Rybakina en la final el 31 de enero.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter