Arturo Sandoval: la musica es mi refugio sagrado

La vida esta llena de desafíos, de noticias que oscurecen el horizonte y de conflictos que parecen interminables. Sin embargo, lo que me define no es lo que sucede a mi alrededor, sino cómo elijo enfrentarlo.

La música, al igual que la pasión que vive dentro de mí, es mi refugio sagrado. Es el motor que me impulsa, la chispa que me recuerda lo que realmente importa. Proteger mi motivación es proteger mi luz, mi humanidad.

Cuando me enfoco en lo que me eleva, lo que me inspira y me llena de propósito, me siento más fuerte, más resiliente y capaz de encontrar belleza incluso en medio del caos.