Artistas cubanos dijeron que fueron desalojados por policía

La acción de los artistas fue muy comentada en redes sociales y sumó la adhesión de conocidos intelectuales, preocupados porque varios de los manifestantes aseguraron que se encontraban en huelga de hambre. The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente este aspecto de la protesta.

Según un tuit publicado por el Movimiento en la noche del jueves, los manifestantes fueron “detenidos violentamente” por la policía. “Hacemos un llamado a respetar la vida y la dignidad de todos los detenidos y dejarlos en libertad”, agregó el mensaje.

También circularon audios telefónicos de la esposa de Esteban Rodríguez, uno de los huelguistas, asegurando el desalojo de la casa a donde se encontraban los manifestantes.

Asociaciones de creadores cercanas al gobierno dijeron que Solís no era un verdadero artista, y el periódico oficial Granma calificó la protesta de “show” y señaló que formaba parte de la política de grupos de interés y del gobierno estadounidense para desprestigiar la revolución.

Entre los miembros del grupo se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara, un artista de performance muy cuestionado por sus críticas radicales al gobierno y por el uso de la bandera cubana en sus obras, algo que las autoridades consideraron irrespetuoso.

Los integrantes sumaron a lo largo de su manifestación consigas de corte político, como la eliminación de las tiendas en dólares abiertas recientemente o por una “Cuba Libre”.

Activistas indicaron que los huelguistas fueron llevados a un hospital. Las autoridades no confirmaron lo ocurrido de inmediato.

