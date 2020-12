Artesanos bolivianos le hacen mascarillas al niño Jesús

Los atuendos han causando una sensación en la feria navideña que se realiza cada año en el centro de la ciudad de La Paz y que este año estuvo en duda por la pandemia. Sin embargo, el gobierno y la alcaldía determinaron una mayor apertura de las actividades.

“Yo quiero decirle a la gente que por favor sigamos cuidándonos, que esta pandemia del nuevo coronavirus no se ha ido y sigue aquí rondándonos”, dijo Castillo el miércoles a The Associated Press.

Otros artesanos incluso vistieron a la figura del niño Jesús con trajes de médicos para que los ilumine y puedan continuar salvando vidas.

La iniciativa también busca reactivar la economía, que estuvo detenida por nueve meses, y atraer a compradores. Castillo contó que en ese tiempo varios artesanos fallecieron por COVID-19.

En marzo Bolivia cerró todas las actividades para prevenir los contagio. A partir de diciembre se registró hay una mayor apertura, pero aún no se permiten eventos nocturnos.

El Ministerio de Salud reportó en su último informe 9,002 decesos y 145,846 contagios. El ministro de esa cartera, Edgar Pozo, explicó que se espera una segunda ola, pero aún no tienen un “criterio certero” de cuando sería.

“Ojalá se concientice la gente por lo menos al ver al niño Jesús con barbijo, que ellos también tiene que usar barbijo”, dijo Flora López, otra artesana.

En Bolivia se acostumbra cada año cambiar el atuendo a las figuras del niño Jesús.