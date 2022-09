Varios fallecidos en trágico accidente en Artemisa: "casi toda una familia"

“Ese es mi papá y si de algo puedes estar seguro es de que él no corre y es responsable, lamentablemente le dio una isquemia transitoria y se quedó en blanco, ojalá y nunca tengas que pasar por eso”, respondió el hombre indignado ante las acusaciones contra el chofer, identificado como Samuel Martí.

Por su parte, el conductor, habría sido operado de urgencia en el hospital de Artemisa. “Llegamos acabado de suceder, se llevaban a Samuelito, a él no lo vi, lo estaban montando en un carro, pero esa imagen de ese cuerpo dentro, que solo vi de soslayo, no se me quita de la mente. Todos los que estaban ayudando estaban destrozados por la imagen que tenían delante. Pronta recuperación para Samuel y que EPD esa familia”, escribió Dulce Maria Peña Cordero.

Varios usuarios describieron que el accidente ocurrió cuando el almendrón (auto clásico) conducido por Samuel Martí impactó a una rastra que se encontraba estacionada “frente al Cupet”. “Yo me quedé sin aliento al ver aquello”, añadieron.

Hace solo unos días ocurrió otro trágico accidente en la carretera que une al municipio San Juan y Martínez con el municipio Pinar del Río. Cinco personas fallecieron, entre ellas un menor de 11 años de edad, y otras tres permanecen hospitalizadas.

La tragedia ocurrió cuando una pipa de combustible de Cupet, con matrícula B202823, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, impactó a un almendrón particular de color rojo.

Según datos oficiales, durante los primeros seis meses del 2022, fueron reportados 4.871 accidentes, cifra que, junto a la de fallecidos y lesionados, es superior a la registrada en el mismo período de 2021.

Durante el primer semestre del presente años, murieron 346 personas y otras 3.565 resultaron lesionadas en incidentes ocurridos en vías de la Isla. El irrespeto al derecho de vía, el exceso de velocidad, los desperfectos técnicos y la ingestión de bebidas alcohólicas, se encontraron entre las principales causas de los mismos.

