Artefactos indígenas devueltos por el Vaticano serán exhibidos en Canadá

Compartir en:









Katisha Paul de las Naciones Lil'wat y Tsartlip Nations (izq) y Peyal Laceese de la Nación Tsilhqot'in tocan una caja que contiene artefactos indígenas en el Aeropuerto Trudeau de Montreal, el 6 de diciembre del 2025. (Graham Hughes /The Canadian Press via AP) AP

El papa León XIV entregó los artefactos, incluido un kayak inuit tradicional, y la documentación de apoyo a la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, que manifestó que devolvería los objetos a las comunidades indígenas "tan pronto como sea posible".

Líderes de las Primeras Naciones, inuit y métis recibieron con agrado las docenas de artefactos en el aeropuerto de Montreal el sábado. Serán exhibidos en el museo en Gatineau, frente a la capital de Canadá, Ottawa.

Los 62 objetos finalmente serán devueltos a sus comunidades como parte del reconocimiento de la Iglesia Católica de su papel en ayudar a suprimir la cultura indígena en las Américas.

Durante un siglo, los objetos formaron parte de la colección etnográfica del Museo del Vaticano, conocida hoy como el museo Anima Mundi. La colección ha sido una fuente de controversia para el Vaticano en medio del debate más amplio sobre la restitución de bienes culturales tomados de pueblos indígenas durante los períodos coloniales.

La mayoría de los objetos en la colección del Vaticano fueron enviados a Roma por misioneros católicos para una exposición de 1925 en los jardines del Vaticano. El Vaticano insiste en que los objetos fueron "regalos" para el papa Pío XI, quien quería celebrar el alcance global de la Iglesia, sus misioneros y las vidas de los pueblos indígenas que evangelizaron.

Sin embargo, historiadores, grupos indígenas y expertos han cuestionado durante mucho tiempo si los objetos realmente pudieron haber sido ofrecidos libremente, dadas las desigualdades de poder presentes en las misiones católicas de la época.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP