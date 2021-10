Alcalde de la ciudad de Miami respalda la decisión de despedir al jefe de policía, Art Acevedo

“Efectivo inmediatamente, usted queda suspendido de su cargo como jefe de la policía de Miami, de acuerdo con la sección 26 de la carta de la Ciudad de Miami. He tomado esta acción porque usted no obedeció mis órdenes y ha tomado otras acciones que indican una causa justa y razonable de que no puede llevar a cabo con propiedad sus deberes como jefe de policía”, expresó Noriega.

El administrador también indicó que durante las pasadas 23 semanas, las decisiones y acciones que Acevedo ha tomado lo llevaron a perder confianza en su habilidad para liderar el Departamento de Policía.

“Ahora es el momento de continuar con la búsqueda de un nuevo liderazgo en la Policía de Miami. El asistente del jefe de policía, Manny Morales, será designado como jefe interino mientras la ciudad busca a su reemplazo permanente”, anunció Noriega.

En la carta, Noriega describió ocho razones para la suspensión del jefe de la policía, incluida la ofensa a los tres comisionados cubanoamericanos y a la comunidad, al emplear el término “mafia cubana”.

Ahora Acevedo tendrá una audiencia el próximo viernes ante los comisionados para exponer su caso.

Al ser despedido con causa, el jefe de la policía no recibiría ningún tipo de compensación económica.

Por último, el alcalde Francis Suarez informó que al haber en curso una investigación, no podrá dar mayores detalles.