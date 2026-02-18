Arsenal y Real Madrid avanzan sin problemas a cuartos de la Champions femenina

Caitlin Foord, del Arsenal, controla una pelota frente a Kim Everaerts, del Oud-Heverlee Leuven, en un partido de la Liga de Campeonas, disputado el miércoles 18 de febrero de 2026 en Londres (Adam Davy/PA via AP) AP

Alessia Russo anotó dos veces y Arsenal venció 3-1 al equipo belga OH Leuven para un marcador global de 7-1, con lo que se medirá en cuartos de final con su rival inglés Chelsea.

Antes, el Madrid dejó preparado un Clásico contra el tricampeón Barcelona al derrotar 2-0 a Paris FC para una victoria por global de 5-2.

La delantera Naomie Feller abrió el marcador para el conjunto Merengue y la defensora Melween N’Dongala envió el balón a su propia portería.

El doblete de Russo la llevó a siete goles, la cifra más alta del torneo, y el Arsenal culminó la obra tras el 4-0 que había logrado como visitante en el partido de ida.

La atacante inglesa puso en ventaja al Arsenal a los 23 minutos con un giro y un remate de primera intención. Su segundo gol, a los 90, fue similar, con fortaleza para girar y un disparo rasante y bien colocado a un rincón.

La mediocampista húngara Sára Pusztai empató para las visitantes a los 29 con una definición a corta distancia en un Meadow Park empapado por la lluvia en Boreham Wood. Mariona Caldentey devolvió la ventaja a Arsenal con un penal a mitad de la segunda parte.

El conjunto del norte de Londres ganó el torneo en 2007, cuando se llamaba la Supercopa, y sigue siendo el único equipo inglés en lograrlo. El Chelsea del oeste de la misma ciudad llegó una vez a la final, en 2021, pero fue arrollado 4-0 cuando el Barça conquistó su primer título.

A principios de este mes, Arsenal ganó la edición inaugural de la Copa de Campeonas.

Expulsión temprana

En Madrid, la situación de Paris se complicó cuando la defensora Théa Greboval fue expulsada en el quinto minuto por sujetar a Feller cuando se iba sola hacia el arco.

Aun así, las visitantes estuvieron cerca de ponerse arriba en el Estadio Alfredo Di Stéfano a los 19, cuando la guardameta Misa Rodríguez atajó bien un disparo raso de Océane Picard desde 20 metros.

La mediapunta Caroline Weir desperdició una oportunidad de adelantar a Madrid desde el punto penal a los 36, después de que Picard tocó con la mano un centro. La portera Mylène Chavas, que jugaba contra su equipo anterior, desvió el cobro con ambas manos.

Feller rompió la resistencia de Paris a los 54, al rematar de volea y a corta distancia tras un gran centro de la lateral derecha Eva Navarro, quien también participó en el segundo gol a mitad de la segunda parte, cuando su envío derivó en el autogol de N’Dongala desde cerca del punto penal.

El renovado formato de la Liga de Campeones femenina ha seguido el de la competencia masculina, con una fase inicial de liga de seis jornadas en lugar de ocho.

Los cuatro primeros de la fase de liga de 18 equipos —Barcelona, Lyon, Chelsea y Bayern Múnich— avanzaron directamente a cuartos, y los equipos ubicados del quinto al 12mo fueron a un repechaje.

Lo que viene

En los partidos de vuelta del jueves, Juventus recibe al bicampeón Wolfsburgo con el marcador 2-2, mientras que Manchester United defiende en casa una ventaja de 3-0 ante Atlético de Madrid.

