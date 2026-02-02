Arsenal: Mikel Merino necesita cirugía en el pie, pero estará listo para el Mundial.

Compartir en:









El volante de Arsenal Mikel Merino (centro) intenta rematar en el partido contra Manchester United en la Liga Premier, el domingo 25 de enero de 2026, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Los líderes de la Liga Premier informaron el domingo por la noche que Merino se someterá a una operación por la lesión ósea sufrida el 25 de enero durante la derrota como local ante el Manchester United.

“Mikel se someterá a una cirugía en los próximos días y luego comenzará su programa de recuperación y rehabilitación”, dijo Arsenal.

“Se espera que Mikel esté fuera de acción por un período prolongado, con el objetivo de regresar a los entrenamientos completos antes del final de la temporada”, añadió.

Merino fue miembro del equipo de España que conquistó el Campeonato Europeo en 2024, y anotó el gol decisivo en la prórroga contra Alemania en los cuartos de final.

La Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, está programada para comenzar el 11 de junio.

FUENTE: AP