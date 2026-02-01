Arsenal gana 3-2 a Corinthians con gol en tiempo extra de Caitlin Foord en la 1ra Copa de Campeonas

Kin Little, izquierda, capitana del Arsenal, y Leah Williamson, derecha, alzan el trofeo después de ganar la 1ra edición de la Copa de Campeonas tras ganar la final entre Arsenal FC y SC Corinthians, el domingo 1 de febrero de 2026, en Londres. (AP Foto/Alastair Grant) AP

El Corinthians igualó el partido 2-2 en el tiempo de descuento del segundo tiempo cuando Victoria convirtió un penal bajo la intensa lluvia en el Emirates Stadium.

Olivia Smith y Lotte Wubben-Moy anotaron en el tiempo reglamentario para el Arsenal, que gana 2,3 millones de dólares por ganar el torneo intercontinental. El Corinthians se lleva un millón de dólares como subcampeón.

El Arsenal, que se clasificó para el torneo como ganador de la Liga de Campeonas de UEFA, obtuvo un lugar en la final con una victoria de 6-0 sobre el ASFAR de Marruecos en las semifinales del miércoles.

Smith, quien también anotó en la semifinal, abrió el marcador a los 15 minutos cuando la portera del Corinthians, Leticia, desvió un disparo de Stina Blackstenius hacia el camino de Smith.

Seis minutos después, el Corinthians igualó con un tanto de Gabriela Zanotti que cruzó la línea antes de que la portera del Arsenal, Anneke Borbe, pudiera alcanzarlo. Zanotti, de 40 años, también anotó en la victoria del Corinthians por 1-0 en la semifinal sobre el Gotham FC.

Lotte Wubben-Moy anotó el gol de la ventaja a los 58 minutos con un cabezazo tras un centro de Emily Fox mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observaba.

Parecía que el Arsenal tenía el trofeo en la mano, pero la revisión de video otorgó un penal al Corinthians después de una falta de Katie McCabe en el área en el tiempo de descuento, lo que llevó al grupo vocal de fanáticos del Corinthians en el partido a un frenesí.

Foord puso al Arsenal de nuevo al frente con el gol de la victoria a los 104 minutos. Borbe del Arsenal estuvo involucrada en una colisión frente a su portería en los momentos finales del partido y tuvo que ser retirada en camilla debido a una lesión.

El Gotham ganó el partido por el tercer lugar 4-0 sobre el ASFAR más temprano en el día. Khyah Harper, quien comenzó después de entrar como suplente en la semifinal, abrió el marcador con un gol a los 27 minutos.

El Gotham duplicó la ventaja con un tanto de Savannah McCaskill y Jaedyn Shaw convirtió un penal para poner el marcador 3-0 antes del descanso. Midge Purce añadió el gol final a los 48.

El Gotham se clasificó al ganar la primera Copa de Campeonas de CONCACAF con una victoria de 1-0 sobre las Tigres de México en mayo pasado. El Corinthians ganó la Copa Libertadores Femenina de CONMEBOL para obtener un lugar y el ASFAR ganó la Liga de Campeonas de la CAF.

Dos campeones continentales fueron eliminados en rondas anteriores: el Auckland United de Oceanía y el Wuhan Chegu Jiangda representando a Asia.

La Champions Cup femenina de seis equipos fue creada como un campeonato intercontinental para equipos de clubes femeninos. Se basa en un número creciente de competiciones de clubes regionales, lideradas por el éxito de la UEFA Women’s Champions League.

La FIFA también está introduciendo una Copa Mundial de Clubes Femenina de 16 equipos, que se lanzará en 2028 y se jugará cada cuatro años. La nueva Copa de Campeonas se disputará cada año, excepto en los años en que se celebre la Copa Mundial de Clubes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP