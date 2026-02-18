americateve

Arsenal deja escapar ventaja de dos goles ante Wolverhampton y aumenta opciones de título del City

WOLVERHAMPTON, Inglaterra (AP) — Arsenal desperdició una ventaja de dos goles ante el colista Wolverhampton el miércoles y dio un enorme impulso a Manchester City en la carrera por el título de la Liga Premier.

Gabriel Jesus y William Saliba, reaccionan durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre Wolverhampton Wanderers y Arsenal, el miércoles 18 de febrero de 2026, en Wolverhampton, Inglaterra. (AP Foto/Dave Shopland)
El líder de la liga se vio frenado por un sorprendente empate 2-2 en Molineux, después de haber estado arriba 2-0 en el segundo tiempo.

El gol de Tom Edozie en el cuarto minuto del tiempo añadido completó la remontada de los Wolves.

El empate significa que Arsenal ha dejado escapar puntos en partidos consecutivos y lo deja apenas cinco puntos por delante del City, segundo clasificado, tras haber disputado un partido más.

Con los dos primeros aún por enfrentarse antes del final de la temporada, la lucha por el título está demasiado ajustada como para hacer pronósticos.

El resultado fue la señal más reciente de que Arsenal está sintiendo la presión, después de haber terminado subcampeón en cada una de las últimas tres temporadas.

Bukayo Saka adelantó al equipo de Mikel Arteta con un cabezazo en el quinto minuto y Piero Hincapie se escapó para fusilar el segundo en el 56.

Pero la reacción de Wolves comenzó con un disparo con efecto de Hugo Bueno a la escuadra a los 61. El intento de Edozie le dio al equipo local su décimo punto de una campaña que parece destinada a terminar en el descenso. Pero tuvo un impacto mucho mayor en la parte alta de la clasificación.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

