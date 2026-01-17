Arrolladoras cifras anotadoras y 23 triples llevan a Warriors a vencer 136-116 a Hornets

Compartir en:









Stephen Curry (30), de los Warriors de Golden State, gesticula tras anotar contra los Hornets de Charlotte durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en San Francisco, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) AP

Los Warriors acertaron 23 de sus 52 intentos de triples y diez jugadores de Golden State hicieron al menos un triple. Golden State ahora ha tenido al menos diez jugadores haciendo al menos un triple en tres juegos consecutivos, la racha más larga en la historia de la NBA, según el Elias Sports Bureau. El arco de tres puntos se introdujo en la temporada 1979-80.

Golden State extendió su racha de victorias a tres juegos y mejoró a 5-1 en su serie de ocho partidos en casa.

Draymond Green anotó 20 puntos para los Warriors, quienes obtuvieron 16 de Brandin Podziemski y 14 de Stephen Curry y Buddy Hield.

Brandon Miller de los Hornets anotó 28 puntos, el máximo del juego, y Kon Knueppel tuvo 24.

Golden State acertó 13 de 26 desde más allá del arco en la primera mitad, incluso con Curry 0 de dos.

El novato de los Warriors, Will Richard, comenzó en lugar de Jimmy Butler, quien se perdió el juego por razones personales.

