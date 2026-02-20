Arrestan en Turquía a periodista de Deutsche Welle por presunto insulto a Erdogan

Uludag, que trabaja para el servicio en turco de la emisora alemana Deutsche Welle, fue sacado de su casa en Ankara a última hora del jueves, bajo sospecha de insultar al presidente y difundir información engañosa a través de sus publicaciones en X.

El periodista, conocido por sus reportajes sobre el poder judicial y casos de corrupción, fue trasladado posteriormente a Estambul, donde los fiscales lo acusaron de insultar al presidente, un delito que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión.

Uludag negó las acusaciones durante el interrogatorio e insistió en que sus publicaciones eran críticas legítimas realizadas en su calidad de reportero judicial, según documentos judiciales publicados por el diario Cumhuriyet.

Su detención el jueves provocó una dura condena de defensores de la libertad de prensa, quienes la describieron como un ataque a la independencia de los medios y a las normas democráticas.

La directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, exigió su liberación y calificó el arresto como “un acto deliberado de intimidación”.

Periodistas se reunieron frente al Palacio de Justicia de Caglayan, en Estambul, para protestar por la detención de Uludag y exigir su liberación inmediata.

El grupo de defensa Reporteros Sin Fronteras considera que Turquía es uno de los países más represivos para los periodistas, y señala que la mayoría de las organizaciones de medios están bajo control del gobierno y que los periodistas enfrentan con frecuencia presión legal o intimidación.

Al menos 14 periodistas o trabajadores de medios se encuentran actualmente en prisión, según el Sindicato de Periodistas de Turquía.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP