Arrestan a mujer en República Dominicana por cantar himno nacional en un karaok

SAN JOSÉ, Costa Rica (AP) — La policía de República Dominicana arrestó a una mujer de 64 años que se volvió viral en redes sociales por cantar el himno nacional en un ritmo local conocido como dembow durante una sesión de karaoke en un restaurante.

De acuerdo con un reporte policial emitido el martes, Amarilis Brito Rodríguez fue acusada de faltarle el respeto al himno al interpretarlo en un género de estilo urbano en un restaurante llamado “Mofongo & Variedades Eddy”.

En el video que circuló en redes sociales a principios de este mes se puede ver a Brito mientras sujeta el micrófono con una mano mientras levanta la otra para enfatizar cada palabra, balanceándose ligeramente al ritmo de la música mientras algunos clientes la acompañan cantando.

La mujer fue localizada varios días después en su residencia en el municipio de San Víctor y fue detenida el lunes, indicó la policía.

“Disculpa, disculpa”, les dijo a los reporteros con una sonrisa mientras era conducida con las manos esposadas hacia un edificio gubernamental.

Brito afirmó que escribió esa versión hace 22 años, y que en ese entonces no existía una ley que prohibiera este tipo de interpretación.

Pero la policía sostuvo que sus acciones fueron una violación al Artículo 37 de la Ley 210-19 sobre los símbolos nacionales en República Dominicana, que "define el ultraje contra nuestro Himno Nacional”.

En caso de que sea declarada culpable, podría pasar varios meses en prisión, además de pagar una multa.

Brito dijo que no sabía que había cometido un error.

“Yo me basé en las estrofas del himno para expresar mi espíritu libre”, les manifestó a los reporteros. “Yo cumplo con lo que la ley diga, pero no me arrepiento porque yo no siento que hice un daño”.

Cuando se le preguntó si se disculparía con el país, Brito sonrió.

“Perdón mi país, perdónenme de todas las formas que yo tenga que pedírselas”, expresó.

“Ahora”, añadió, mientras levantaba las manos esposadas, “es mucho más fácil pedir perdón que haber pedido permiso”.

Muchos usuarios de redes sociales la han criticado, asegurando que se debe respetar el himno nacional. Otros criticaron a la policía, señalando que deberían atender asuntos más urgentes, como los crímenes violentos y la corrupción.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

