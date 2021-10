Arrestan en Florida a abogado que representó a Zimmerman

“El abogado instruyó a la víctima y a su padre que debían hacer tres cosas: escribir una declinación —básicamente una carta al fiscal del estado diciendo que la violación no ocurrió—; evitar que le entregaran una citación para no tener que ir a la corte para testificar; (y) mentir durante su declaración y decir que la violación no sucedió”, declaró López.