Arrestan en España a 3 sospechosos de traficar amapola seca por correo

Los tres fueron detenidos en enero y han permanecido bajo custodia desde entonces, indicó la Guardia Civil en un comunicado. Fueron acusados de delitos contra la salud pública por narcotráfico.

La investigación comenzó en septiembre de 2025 tras la incautación de cuatro envíos postales que contenían casi 7 kilogramos (15,4 libras) de sustancias de origen vegetal en el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, puerta de entrada a Alicante y a la zona de la Costa Blanca, en el sureste de España.

El análisis determinó que la sustancia era “papaver somniferum”, también conocida como adormidera o amapola, una planta directamente vinculada a la producción de opio y sus derivados, detalló el comunicado.

Los investigadores observaron que en todos los envíos se utilizó el mismo apellido, tanto para los remitentes como para los destinatarios. También se verificó que todos los paquetes habían sido enviados desde distintas direcciones, ubicadas en el municipio de Los Alcázares, en la región de Murcia.

La operación permitió identificar a tres hombres del mismo clan, todos nacidos en India, quienes fueron arrestados, y se incautó un alijo de 527 kilogramos (aproximadamente 1.161 libras) de papaver somniferum.

Tras consultar bases de datos policiales, los investigadores comprobaron que los tres hombres habían sido vinculados con robos recientes de adormidera en plantaciones legales destinadas a uso farmacéutico y ubicadas en la provincia de Albacete.

En España hay cultivos legales de esta planta destinados a uso farmacéutico, explicó el portavoz de la Guardia Civil, Álvaro Gallardo, quien advirtió que la extracción de opio de forma ilegal para consumo o tráfico es peligrosa al tratarse de una sustancia narcótica.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción del partido judicial de Elche, que ordenó su ingreso en prisión.

La periodista de The Associated Press Giada Zampano contribuyó a este despacho desde Roma.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP