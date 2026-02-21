americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arrestan en España a 3 sospechosos de traficar amapola seca por correo

MADRID (AP) — La policía española informó el sábado que arrestó a tres hombres sospechosos de enviar por correo cápsulas secas de amapola por toda España y al extranjero, incluso a Estados Unidos.

Los tres fueron detenidos en enero y han permanecido bajo custodia desde entonces, indicó la Guardia Civil en un comunicado. Fueron acusados de delitos contra la salud pública por narcotráfico.

La investigación comenzó en septiembre de 2025 tras la incautación de cuatro envíos postales que contenían casi 7 kilogramos (15,4 libras) de sustancias de origen vegetal en el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, puerta de entrada a Alicante y a la zona de la Costa Blanca, en el sureste de España.

El análisis determinó que la sustancia era “papaver somniferum”, también conocida como adormidera o amapola, una planta directamente vinculada a la producción de opio y sus derivados, detalló el comunicado.

Los investigadores observaron que en todos los envíos se utilizó el mismo apellido, tanto para los remitentes como para los destinatarios. También se verificó que todos los paquetes habían sido enviados desde distintas direcciones, ubicadas en el municipio de Los Alcázares, en la región de Murcia.

La operación permitió identificar a tres hombres del mismo clan, todos nacidos en India, quienes fueron arrestados, y se incautó un alijo de 527 kilogramos (aproximadamente 1.161 libras) de papaver somniferum.

Tras consultar bases de datos policiales, los investigadores comprobaron que los tres hombres habían sido vinculados con robos recientes de adormidera en plantaciones legales destinadas a uso farmacéutico y ubicadas en la provincia de Albacete.

En España hay cultivos legales de esta planta destinados a uso farmacéutico, explicó el portavoz de la Guardia Civil, Álvaro Gallardo, quien advirtió que la extracción de opio de forma ilegal para consumo o tráfico es peligrosa al tratarse de una sustancia narcótica.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción del partido judicial de Elche, que ordenó su ingreso en prisión.

———

La periodista de The Associated Press Giada Zampano contribuyó a este despacho desde Roma.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial
ULTIMA HORA

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter