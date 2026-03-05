americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arrestan en Colorado a hombre buscado por asesinato de 3 mujeres en Utah

TORREY, Utah, EE.UU. (AP) — Las autoridades anunciaron el jueves que un hombre buscado por la muerte de tres mujeres en Utah fue detenido en Colorado.

No hay indicios de que el sospechoso tuviera alguna conexión con las víctimas, dijo el teniente Cameron Roden, portavoz de la Patrulla de Caminos de Utah.

Los investigadores rastrearon al sospechoso en uno de los vehículos de las víctimas hasta el norte de Arizona y Colorado, donde fue hallado abandonado en Pagosa Springs, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Utah en un comunicado emitido el jueves. Tras una breve búsqueda, el sospechoso fue detenido.

Dos mujeres fueron halladas muertas en un sendero de excursionismo el miércoles por la tarde y, durante la indagación, se encontró a una tercera mujer muerta en una vivienda del condado Wayne, Utah, según el Departamento. Las autoridades no identificaron a las mujeres, pero indicaron que una tenía 30 y tantos años, otra 60 y tantos y otra 80 y tantos.

Roden indicó que los esposos de las dos mujeres que habían estado haciendo senderismo juntas llamaron a las autoridades luego de hallar sin vida a sus esposas a última hora de la tarde del miércoles.

Al tiempo que el sospechoso seguía prófugo, se pidió a los residentes del condado Wayne que permanecieran vigilantes y se cerraron las escuelas el jueves y el viernes. Las autoridades solicitaron ayuda para encontrar un Subaru Outback blanco, pero advirtieron a la gente que no se acercara. Luego que el sospechoso fue detenido en Colorado, las autoridades señalaron que ya no había una amenaza en curso para la población y que no quedaban sospechosos pendientes de localizar.

El Departamento informó que la Oficina Estatal de Investigación y el laboratorio de criminalística estaban apoyando la investigación por homicidio y que se estaban procesando múltiples escenas en Torrey y sus alrededores.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter