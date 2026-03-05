Arrestan en Colorado a hombre buscado por asesinato de 3 mujeres en Utah

Compartir en:









No hay indicios de que el sospechoso tuviera alguna conexión con las víctimas, dijo el teniente Cameron Roden, portavoz de la Patrulla de Caminos de Utah.

Los investigadores rastrearon al sospechoso en uno de los vehículos de las víctimas hasta el norte de Arizona y Colorado, donde fue hallado abandonado en Pagosa Springs, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Utah en un comunicado emitido el jueves. Tras una breve búsqueda, el sospechoso fue detenido.

Dos mujeres fueron halladas muertas en un sendero de excursionismo el miércoles por la tarde y, durante la indagación, se encontró a una tercera mujer muerta en una vivienda del condado Wayne, Utah, según el Departamento. Las autoridades no identificaron a las mujeres, pero indicaron que una tenía 30 y tantos años, otra 60 y tantos y otra 80 y tantos.

Roden indicó que los esposos de las dos mujeres que habían estado haciendo senderismo juntas llamaron a las autoridades luego de hallar sin vida a sus esposas a última hora de la tarde del miércoles.

Al tiempo que el sospechoso seguía prófugo, se pidió a los residentes del condado Wayne que permanecieran vigilantes y se cerraron las escuelas el jueves y el viernes. Las autoridades solicitaron ayuda para encontrar un Subaru Outback blanco, pero advirtieron a la gente que no se acercara. Luego que el sospechoso fue detenido en Colorado, las autoridades señalaron que ya no había una amenaza en curso para la población y que no quedaban sospechosos pendientes de localizar.

El Departamento informó que la Oficina Estatal de Investigación y el laboratorio de criminalística estaban apoyando la investigación por homicidio y que se estaban procesando múltiples escenas en Torrey y sus alrededores.

