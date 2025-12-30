americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arrestan al exministro fuerte del gobierno del expresidente Luis Arce en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Un importante exministro del anterior gobierno de Bolivia fue arrestado en las últimas horas por negarse a una requisa de su equipaje cuando pretendía salir del país y esperaba el martes una decisión de la fiscalía y los jueces sobre su situación legal, informó el martes un alto funcionario.

ARCHIVO - Eduardo Del Castillo observa tras ser anunciado como candidato presidencial por el partido oficial Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz, Bolivia, el 16 de mayo de 2025. (Foto AP/Juan Karita, archivo)
ARCHIVO - Eduardo Del Castillo observa tras ser anunciado como candidato presidencial por el partido oficial Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz, Bolivia, el 16 de mayo de 2025. (Foto AP/Juan Karita, archivo) AP

“El exministro de Gobierno Eduardo del Castillo ha sido arrestado por un incidente policial administrativo menor y aunque tiene otras denuncias más serías ninguna ha sido formalizada hasta ahora y serán las autoridades jurisdiccionales las que decidan su situación legal. En tanto permanecerá en dependencias policiales” en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente, informó a periodistas el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, sin dar más detalles.

Del Castillo fue el hombre fuerte del expresidente Luis Arce (2020-2025) y fue candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS) —que gobernó por casi 20 años el país—en la primera vuelta electoral de agosto, en la que sacó muy poco apoyo. Posteriormente, en el balotaje de octubre resultó ganador el centroderechista Rodrigo Paz, quien luego de asumir como presidente ordenó investigar a varios exfuncionarios.

Según Oviedo, Del Castillo tiene acusaciones de cuando ejerció como ministro, entre ellas por la detención y procesamiento “arbitrario” de un gobernador opositor, pero “ninguna denuncia se formalizó”.

Del Castillo fue señalado de haber detenido a opositores durante la gestión de Arce, el exmandatario preso desde principios de este mes en una cárcel de La Paz acusado de “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” por supuestamente autorizar que fondos públicos destinados a proyectos para comunidades indígenas fueran a cuentas personales cuando fue ministro de Economía por una década durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Paz conformó una comisión para investigar denuncias de corrupción en los 20 años en que ejerció el poder el partido izquierdista, por lo que el nuevo mandatario calificó de “saqueo de los recursos públicos”.

Una norma impide a los altos funcionarios del anterior gobierno salir del país por 90 días.

Paz afronta estos días protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza sus reformas liberales, entre ellas la anulación del subsidio a los carburantes que disparó los precios del transporte y los alimentos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter