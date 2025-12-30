Arrestan al exministro fuerte del gobierno del expresidente Luis Arce en Bolivia

Compartir en:









ARCHIVO - Eduardo Del Castillo observa tras ser anunciado como candidato presidencial por el partido oficial Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz, Bolivia, el 16 de mayo de 2025. (Foto AP/Juan Karita, archivo) AP

“El exministro de Gobierno Eduardo del Castillo ha sido arrestado por un incidente policial administrativo menor y aunque tiene otras denuncias más serías ninguna ha sido formalizada hasta ahora y serán las autoridades jurisdiccionales las que decidan su situación legal. En tanto permanecerá en dependencias policiales” en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente, informó a periodistas el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, sin dar más detalles.

Del Castillo fue el hombre fuerte del expresidente Luis Arce (2020-2025) y fue candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS) —que gobernó por casi 20 años el país—en la primera vuelta electoral de agosto, en la que sacó muy poco apoyo. Posteriormente, en el balotaje de octubre resultó ganador el centroderechista Rodrigo Paz, quien luego de asumir como presidente ordenó investigar a varios exfuncionarios.

Según Oviedo, Del Castillo tiene acusaciones de cuando ejerció como ministro, entre ellas por la detención y procesamiento “arbitrario” de un gobernador opositor, pero “ninguna denuncia se formalizó”.

Del Castillo fue señalado de haber detenido a opositores durante la gestión de Arce, el exmandatario preso desde principios de este mes en una cárcel de La Paz acusado de “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” por supuestamente autorizar que fondos públicos destinados a proyectos para comunidades indígenas fueran a cuentas personales cuando fue ministro de Economía por una década durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Paz conformó una comisión para investigar denuncias de corrupción en los 20 años en que ejerció el poder el partido izquierdista, por lo que el nuevo mandatario calificó de “saqueo de los recursos públicos”.

Una norma impide a los altos funcionarios del anterior gobierno salir del país por 90 días.

Paz afronta estos días protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza sus reformas liberales, entre ellas la anulación del subsidio a los carburantes que disparó los precios del transporte y los alimentos. FUENTE: AP